Videoschalten

In einer per Video übertragenen Rede sagte er, die Vereinten Nationen müssten angesichts der russischen Kriegsverbrechen sofort handeln. Eine Option sei der Rauswurf Russlands aus dem Sicherheitsrat. Andernfalls sollte man über dessen Auflösung nachdenken. Zudem forderte Selenskyj den Ausschluss des Landes aus dem UNO-Menschenrechtsrat. In einer Videoschalte im spanischen Parlament verglich Selenskyj das Geschehen in Butscha mit den Zerstörungen während des spanischen Bürgerkriegs. Es sei zwar April 2022, es scheine aber so, als ob es April 1937 sei, als die Welt vom Angriff auf die Stadt Guernica erfahren habe, führte er aus. Die baskische Stadt war damals bei einem Luftangriff der deutschen Legion Condor weitgehend zerstört worden. Bis zu 2.000 Menschen starben.

