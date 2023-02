EU-Gipfel in Brüssel (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

Selenskyj sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel in Brüssel, einige Regierungschefs hätten die Bereitschaft signalisiert, notwendige Waffen und Unterstützung zu liefern, einschließlich Flugzeuge. Es stehe nun eine Reihe von bilateralen Gesprächen an, in denen das Thema Kampfjets angesprochen werde.

Zuvor hatte Selenskyj vor dem EU-Parlament und beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs seine Forderung nach der Lieferung von Kampfjets bekräftigt.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte Details des geplanten neuen Sanktionspakets gegen Russland. Dieses umfasse unter anderem neue Exportbeschränkungen in Höhe von zehn Milliarden Euro. Darüber hinaus kündigte sie Bemühungen um die Einrichtung eines Kriegsverbrechertribunals in Den Haag an.

