EU-Gipfel in Brüssel

Einige Regierungschefs hätten die Bereitschaft signalisiert, notwendige Waffen und Unterstützung zu liefern, einschließlich Flugzeuge, sagte Selenskyj. Es stehe nun eine Reihe von bilateralen Gesprächen an, in denen das Thema Kampfjets angesprochen werde. In Reden vor den 27 Staats- und Regierungschefs und dem EU-Parlament warb Selenskyj außerdem für einen raschen EU-Beitritt seines Landes.

In einem Interview mit dem "Spiegel" und der französischen Zeitung "Le Monde" äußerte sich Selenskyj auch zum Verhältnis zu Deutschland. Dieses sei wegen der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern in einer schwierigen Phase. Selenskyj sagte, er müsse Bundeskanzler Scholz zwingen, der Ukraine zu helfen.

