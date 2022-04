Das finnische Parlament hört der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu. (picture alliance/dpa/Lehtikuva)

Bei dem Raketenbeschuss waren nach ukrainischen Behördenangaben 50 Menschen getötet und etwa 90 verletzt worden. Selenskyj machte in einer Videoansprache im finnischen Parlament Russland für den Angriff verantwortlich. Das russische Verteidigungsministerium wies das zurück. Während der Rede Selenskyjs war auch Bundespräsident Steinmeier im Parlament in Helsinki anwesend. Er hatte Finnlands Staatschef Niinistö zuvor die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. Finnland hat eine rund 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Für den Abend ist in Kiew ein Treffen zwischen Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vorgesehen. Sie hatte sich zunächst im Kiewer Vorort Butscha über die Situation nach dem Massaker an Einwohnern informiert. Von der Leyen machte Russland für die Gräueltaten verantwortlich. Die Kommissionspräsidentin wird begleitet vom EU-Außenbeauftragten Borrell. Die Angriffe Russlands konzentrieren sich derzeit auf die Ostukraine. Der ukrainische Generalstab berichtet, russische Truppen würden in den Regionen Luhansk und Donezk zusammengezogen.

