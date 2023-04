Der ukrainische Präsident Selenskyj verurteilt die russischen Angriffe als Terror. (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Präsident Selensky sagte in seiner tägliche Videoansprache, man brauche alles, was geboten sei, um Städte und Dörfer zu schützen - etwa eine moderne Luftwaffe, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge. Er erinnerte an jene Menschen, die bei den jüngsten Angriffen getötet wurden und warf Russland vor, Terror gegen sein Land entfesselt zu haben.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, sagte der Funke Mediengruppe, weitere Flugabwehrsysteme wie beispielsweise "Iris-T" und "Patriot" würden am dringlichsten benötigt.

Zuletzt wurde in der zentralukrainischen Stadt Uman ein Wohnhaus getroffen; mehr als 20 Menschen starben. Zwei Personen wurden in Dnipro getötet.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 29.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.