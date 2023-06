Der ukrainische Präsident Selenskyj (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Carl Court)

Selenskyj sagte in seiner täglichen Videobotschaft, russische Terroristen würden Evakuierungswege, Sammelpunkte und Boote, die die Menschen in Sicherheit brächten, angreifen. Laut ukrainischen Behörden war gestern ein Rettungsboot mit 21 Menschen an Bord beschossen worden. Drei Menschen seien getötet und zehn verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.