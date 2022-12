Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird im Weißen Haus von US-Präsident Joe Biden begrüßt. (dpa / Patrick Semansky)

Selenskyj wurde mit großem Jubel von den Abgeordneten empfangen. In seiner Rede forderte er unter anderem weitere schwere Waffen für die Streitkräfte seines Landes. Die bislang gelieferte Artillerie reiche nicht aus, betonte Selenskyj. Die Unterstützung der USA an die Ukraine sei keine Wohltätigkeit, sondern eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie. Wenn man Russland nicht aufhalte, sei es nur eine Frage der Zeit, bis auch Verbündete der USA angegriffen würden.

Zuvor war Selenskyj von Präsident Biden im Weißen Haus empfangen worden. Biden versicherte, an der Seite der Ukraine zu bleiben, solange dies nötig sei. Der US-Präsident sagte zudem weitere Militärhilfen zu. Dazu gehöre auch das Patriot-Luftabwehrsystem.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.