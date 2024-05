Angriffskrieg gegen Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Er sagte in seiner abendlichen Ansprache, Russland übe zwar Druck auf Staaten aus, damit sie nicht teilnehmen. Aber dennoch konnten weitere Teilnehmerstaaten gewonnen werden. Zuletzt habe Australien zugesagt. Selenskyj bemüht sich auch um eine Teilnahme Chinas, dass eine enge Partnerschaft mit Russland pflegt.

Die Schweiz organisiert auf Wunsch der Ukraine am 15. und 16. Juni ein Treffen in der Nähe von Luzern. Ziel der Veranstaltung ist, internationale Unterstützung für das von Russland angegriffene Land zu organisieren. Zudem sollen Friedensperspektiven erarbeitet werden. Für Deutschland will Bundeskanzler Scholz teilnehmen. Russland ist nicht eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.