Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (pa/AP)

In seiner nächtlichen Videoansprache bezeichnete er solche Leute als "Gauleiter", die für ihre Kollaboration zur Verantwortung gezogen würden. Berichten zufolge versucht Russland, in besetzten Gebieten moskautreue Verwaltungen aufzubauen. Die ukrainische Armee meldete am Abend die Rückeroberung von Gebieten im Norden rund um Kiew und Tschernihiw. Selenskyj warnte die geflüchteten Einwohner aber davor, zu schnell in ihre Heimat zurückzukehren. Dort drohten weitere Bombenangriffe, auch seien viele Häuser vermint.

Nach ukrainischer Darstellung wurden vor allem Städte im Süden des Landes erneut von russischer Seite beschossen, darunter auch Ziele in der Nähe von Odessa am Schwarzen Meer.

Weiterführende Informationen

