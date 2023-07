Das Atomkraftwerk Saporischschja (picture alliance / dpa / TASS / Erik Romanenko)

Das russische Militär habe auf den Dächern mehrerer Reaktorblöcke des AKW Gegenstände platziert, die Sprengstoff ähnelten, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Dies diene möglicherweise dazu, einen ukrainischen Anschlag auf die Anlage vorzutäuschen. Der ukrainische Präsident warnte nach eigenen Angaben davor auch in einem Telefongespräch mit Frankreichs Staatschef Macron. Ein Berater der russischen Atomenergiebehörde gab dagegen seinerseits im russischen Staatsfernsehen an, die Ukraine plane einen Angriff mit Raketen und Drohnen auf das AKW. Russische Truppen halten das Kernkraftwerk seit März vergangenen Jahres besetzt.

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA, die über Beobachter an der Anlage verfügt, bezeichnet die Sicherheitslage bereits seit Längerem als "prekär", hat aber zumindest bis noch vor wenigen Tagen keine Minen oder Sprengsätze registriert.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.