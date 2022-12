Der ukrainische Präsident Selenskyj kann sich weitere Auslandsreisen in Kriegszeiten vorstellen. (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Selenskyj sagte bei einem Treffen mit den ukrainischen Botschaftern in Kiew, wenn ein Besuch wie der in den USA die gleiche strategische Bedeutung habe oder die Streitkräfte davon abhingen, dann könne er sich Verhandlungen auf persönlicher Ebene vorstellen.

Der ukrainische Präsident hatte gestern erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs sein Land verlassen, um sich in Washington mit US-Präsident Biden zu treffen. Für Auftritte auf der politischen Weltbühne hatte sich Selenskyj bislang stets per Video zuschalten lassen.

Derweil berichtet der ukrainische Generalstab von vermehrten Nachschubtransporten der russischen Streitkräfte. Soldaten, Technik und Munition werden demnach per Bahn in die Kampfgebiete im Osten und Süden des Landes gebracht. Als Kampfgebiete gelten vor allem die Umgebung der Stadt Bachmut im Osten sowie die Ortschaften Awdijiwka, Kupjansk und Limansk in der Region Donbass.

