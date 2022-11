Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Vor allem das Gebiet um Donezk sei schwer umkämpft, sagte Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videoansprache. Auch aus dem Gebiet Luhansk gebe es Berichte von Gefechten. Allein heute habe die russische Armee fast 400 Granaten abgefeuert. Das Verteidigungsministerium in Kiew widersprach Spekulationen, wonach im Winter an den Fronten eine Kampfpause eintreten könnte.

Die Internationale Atomenergiebehörde bezeichnete die Lage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja als "sehr ernst". Es habe gezielte Angriffe gegeben, sagte IAEA-Chef Grossi. Nach Angaben des ukrainischen Versorgers Energoatom wurden Anlagen beschädigt, die für den Neustart der fünften und sechsten Kraftwerkseinheit erforderlich gewesen seien. Russland und die Ukraine warfen sich gegenseitig vor, das Atomkraftwerk beschossen zu haben.

