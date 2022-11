Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Vor allem das Gebiet um Donezk sei schwer umkämpft, sagte Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videoansprache. Auch aus dem Gebiet Luhansk gebe es Berichte von Gefechten. Allein heute habe die russische Armee fast 400 Granaten abgefeuert. Das Verteidigungsministerium in Kiew widersprach Spekulationen, wonach im Winter an den Fronten eine Kampfpause eintreten könnte.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.