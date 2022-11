Immer wieder werden auch Strom- und Wasserleitungen in der Ukraine von russischen Raketen getroffen, wie hier in der Region Charkiw. (AP / Kostiantyn Liberov)

Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner aktuellen Videoansprache, in den meisten Regionen dauerten die Stromausfälle weiter an. In den vergangenen zwei Tagen habe man es zwar geschafft, die Zahl der betroffenen Haushalte zu halbieren. Dennoch seien zahlreiche Gebiete stark betroffen; neben der Hauptstadt Kiew beispielsweise auch Odessa im Süden des Landes.

Beobachter befürchten eine Gesunheitskrise in der Ukraine und eine weitere Massenflucht, weil russische Bombenangriffe in den vergangenen Wochen zu Beginn des Winters die Energie-Infrastruktur des Landes geschädigt und in Teilen zerstört haben.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.