Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Die Stadt widersetze sich weiter, trotz allem was die Besetzer über sie behaupteten, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Der russische Präsident Putin hatte Mariupol gestern für erobert erklärt. In einem Stahlwerk haben sich jedoch ukrainische Soldaten verschanzt; nach russischer Darstellung sollen es mehr als 2.000 Soldaten und ausländische Söldner sein. - Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Selenskyj sagte weiter, Russland habe den Vorschlag einer Feuerpause über die orthodoxen Osterfeiertage abgelehnt. Das zeige, welche Bedeutung der christliche Glaube für die Führer Russlands habe, meinte Selenskyj. Orthodoxe Christen begehen Ostern in diesem Jahr am 24. April. Sie stellen die größte Glaubensgemeinschaft in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.