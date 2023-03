Um Bachmut wird nach wie vor erbittert gekämpft. (imago images / SNA)

Selenskyj sagte in seiner abendlichen Video-Botschaft, seine Berater hätten sich dafür ausgesprochen, den Kampf fortzusetzen und die Verteidigung zu verstärken. Um Bachmut im Osten der Ukraine wird seit etwa einem halben Jahr gekämpft. Tausende Menschen sind bereits getötet worden. Russland verstärkte nach ukrainischen Angaben die Angriffe auf die Stadt noch einmal.

Der Gründer der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Prigoschin, drohte der Regierung in Moskau wegen fehlenden Nachschubs an Munition mit einem Rückzug aus Bachmut. Die gesamte Front werde zusammenbrechen, wenn seine Soldaten sich zurückzögen, warnte Prigoschin in einem auf Telegram veröffentlichten Video.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.