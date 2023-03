Der ukrainische Präsident Selenskyj (Archivbild). (Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa) (Efrem Lukatsky / AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Die Aufgabe bestehe darin, aktiv alles für die Mitgliedschaft seines Landes in der Europäischen Union vorzubereiten, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Außerdem gehe es darum, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen und Sanktionen gegen Russland zu verstärken. Darüber habe er bei einem persönlichen Treffen mit EU-Parlamentspräsidentin Metsola gesprochen. Diese hatte nach Selenskyjs Angaben an einer Konferenz im westukrainischen Lwiw teilgenommen, bei der es um die Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen im Angriffskrieg gegen die Ukraine ging.

Selenskyj drängt auf einen Beginn von Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr. Die EU-Kommission hatte allerdings zuletzt deutlich gemacht, dass das Land zahlreiche Bedingungen noch nicht erfüllt.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.