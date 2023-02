Nach Besuch in London

Der Präsident der Ukraine Selenskyj in London bei Premierminister Sunak. (Jonathan Brady / PA Wire / dpa / Jonathan Brady)

In einer Rede vor dem britischen Parlament hatte Selenskyj erneut für die britische Unterstützung im Krieg gegen Russland gedankt und einen Sieg der Freiheit im Krieg seines Landes gegen Russland beschworen. Man wisse, dass Russland verlieren und dass dies die Welt verändern und künftige Aggressoren zurückhalten werde, sagte er in seiner Rede im Unterhaus in London. Zugleich warb er für die Lieferung von Kampfjets.

Sunak: Verfügbarkeit von Kampfflugzeugen wird geprüft

Premierminister Sunak veranlasste nach Angaben der britischen Regierung anlässlich des Besuchs eine Prüfung, ob Kampfflugzeuge für eine mögliche Lieferung an die Ukraine verfügbar sind. Es sei aber noch keine Entscheidung geftroffen worden, hieß es. Sunak hatte Selenskyj am Mittag in seinem Amtssitz in London empfangen. Nach seiner Rede traf er mit König Charles zusammen.

Die Reise des ukrainischen Präsidenten nach London war erst kurzfristig bekanntgegeben worden. Morgen soll Selenskyj am EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.