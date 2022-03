Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj (picture alliance / empics)

Solche Verhandlungen seien die einzige Chance für Russland, seinen Schaden gering zu halten, erklärte Selenskyj in einer neuen Videoansprache. Sollte die territoriale Unversehrtheit der Ukraine nicht wiederhergestellt werden, so werde Russland ernsthafte Verluste erleiden. Selenskyj bekräftigte auch seine Forderung nach direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin. Es sei Zeit, zu reden, so der ukrainische Staatschef. Der Kreml lehnt dies bisher ab. Beide Seiten führen seit Ende Februar Verhandlungen über eine Feuerpause, zuletzt beinahe täglich über eine Videoschalte.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.