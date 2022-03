Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, bei einer seiner Videobotschaften. (Ukrainian Presidential Press Office / AP / dpa)

Das kündigte Präsident Selenskyj in einem Interview mit verschiedenen russischen Medien an. Diese Neutralität nach dem Vorbild Schwedens oder der Schweiz fordert die russische Staatsführung. Dann müsste die Ukraine unter anderem offiziell auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten.

Die Konfliktparteien wollen sich in dieser Woche zu neuen Verhandlungen in Istanbul unter türkischer Vermittlung treffen. Wann das Treffen beginnt, ist noch nicht klar: Von ukrainischer Seite wird der heutige Montag als Beginn der Verhandlungen genannt, Russland und die Türkei sprechen von morgen oder Mittwoch. Erste Verhandlungen auf Ministerebene vor drei Wochen in der Türkei hatten keine konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gebracht. Seitdem wurden die Gespräche per Videokonferenz fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.