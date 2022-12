November 26, 2022, Der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner Videobotschaft. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre)

Angesichts des weiterhin massiven Beschusses der Infrastruktur seines Landes müsse der Westen den Druck auf Moskau erhöhen, sagte der Staatschef in einer Videoansprache. Zugleich sieht er die Verteidigungsbereitschaft der Ukraine nach eigenem Bekunden als ungebrochen an. Allein gestern wurden der ukrainischen Armee zufolge von den russischen Streitkräften 74 Raketen abgefeuert. Es kam zu Stromausfällen in Kiew und in 14 weiteren Regionen des Landes. Auch die Wasserversorgung in der Hauptstadt war eingeschränkt; diese wurde den örtlichen Behörden zufolge mittlerweile wieder hergestellt. Am Vormittag gab es landesweit Alarm vor weiteren russischen Angriffen.

In Brüssel bezeichnete der EU-Außenbeauftragte Borrell die fortgesetzten Attacken Moskaus auf die Energie-Infrastrukur

der Ukraine als Kriegsverbrechen.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.