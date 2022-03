Brennende und zerstörte Wohnhäuser in Mariupol (dpa/Maxar Technologies)

In einer Videobotschaft erklärte er, in der Stadt befänden sich noch 100.000 Menschen, die ohne Nahrung, Wasser und Medikamente unter ständigem Beschuss ausharren müssten. Mariupol hatte vor Kriegsbeginn 450.000 Einwohner. Die Stadt ist für beide Seiten strategisch wichtig, da sie der letzte große Hafen unter ukrainischer Kontrolle am Asowschen Meer ist.

Anhaltende Kämpfe wurden zuletzt etwa auch aus Charkiw, Riwne sowie aus Isjum gemeldet. Nach ukrainischer Darstellung konnte der russische Vormarsch an mehreren Fronten gestoppt werden, zum Beispiel bei Slowjansk im Gebiet Donezk. Auch Mykolajiw im Süden werde verteidigt, ebenso Tschernihiw im Nordosten, hieß es. Die Angaben aus den Kriegsgebieten können nicht unabhängig überprüft werden.

Selenskyj bezeichnete die Verhandlungen mit Russland über ein Ende der Kämpfe als "sehr schwierig". Man bewege sich nur Schritt für Schritt vorwärts. Der ukrainische Präsident bedankte sich bei allen internationalen Kräften, die sein Land unterstützten. Er erhoffe sich weitere Unterstützung von den drei in dieser Wochen geplanten Gipfeltreffen von G7, Nato und EU.

Selenskyj will sich unter anderem zum außerordentlichen Nato-Gipfel am Donnerstag per Video zuschalten.

