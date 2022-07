Nach Angriff auf Odessa

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Er sagte in einem Video, was Russland auch verspreche, es finde immer einen Weg, es nicht zu umzusetzen. Nach Darstellung der Ukraine hat Russland gestern den Hafen von Odessa mit Raketen beschossen - einen Tag, nachdem beide Länder eine Vereinbarung zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer unterzeichnet hatten. Demnach wurden zwei Raketen abgefangen, zwei weitere seien eingeschlagen. Odessa ist die größte Stadt und der wichtigste Hafen an der Schwarzmeerküste. Sie ist für die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte von entscheidender Bedeutung. - US-Außenminister Blinken sagte in Washington, der Angriff auf Odessa wecke ernsthafte Zweifel an der Glaubwürdigkeit Russlands, das Getreideabkommen umsetzen zu wollen.

Infrastrukturminister Kubrakow teilte per Facebook mit, man setze die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Getreideexports ungeachtet des Angriffs fort.

Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministers Akar hat Russland erklärt, es habe nichts mit dem Angriff zu tun und werde den Vorfall untersuchen. Eine offizielle Reaktion aus Moskau gibt es bisher nicht.

