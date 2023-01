Export von Landwirtschaftsprodukten aus der Ukraine. (AFP)

Mehr als 100 Schiffe mit Lebensmitteln reihten sich gerade in der Nähe des Bosporus aneinander. Russische Vertreter blockierten vorgesehene Inspektionen, sagte Selenskyj. Er äußerte sich heute in einer Videobotschaft bei einer internationalen Agrarministerkonferenz in Berlin. Der ukrainische Präsident sagte, die Blockade bedeute für Europa höhere Preise, für Asien eine wachsende Gefahr sozialer Instabilität und für Länder in Afrika leere Esstische für Tausende Familien.

Russland dementierte die Blockade und machte die Ukraine für Verzögerungen beim Getreideexport verantwortlich. Unmittelbar nach Kriegsbeginn im vergangenen Februar hatte die russische Marine die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockiert. Unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen wurde im Sommer ein Ende der Blockade vereinbart. Russische Kriegsschiffe haben dabei das Recht, die Fracht zu kontrollieren.

