Der ukrainische Präsiden Selenskyj wirft Russland die Zerstörung von Kulturgütern vor. (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Selenskyj sagte in seiner täglichen Videoansprache, es seien sei Kriegsbeginn mehr als 100 Kirchen beschädigt oder zerstört worden. Er bekräftigte die Forderung, Russland aus der UNESCO auszuschließen, der UNO-Organisation für Bildung und Kultur. Selenskyj betonte, die UNESCO sei kein Platz für Barbaren.

Der ukrainische Präsident beschuldigte die russischen Streitkräfte in weiteren Videobotschaften insbesondere, eine große Holzkirche in Swjatohirsk im Osten des Landes beschossen und in Brand gesetzt zu haben. Das russische Verteidigungsministerium wies das zurück und warf dem ukrainischen Militär vor, für den Brand selbst verantwortlich zu sein.

