Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj spricht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. (AFP / TIMOTHY A. CLARY )

"Wo ist der Sicherheitsrat?", fragte er wörtlich bei dessen Sitzung in New York, zu der er per Video zugeschaltet war. Es sei offensichtlich, dass die zentrale Institution der Welt zum Schutz von Frieden nicht effektiv sei. Entweder man schließe Russlands aus, das als Vetomacht jede Entscheidung blockieren könne, oder man löse den Sicherheitsrat komplett auf, so Selenskyj.

Im Mittelpunkt der Sitzung standen die Gräueltaten von Butscha. Ein Video mit Bildern von Todesopfern wurde abgespielt. Chinas UNO-Botschafter Zhang bezeichnete die Aufnahmen als sehr verstörend. Allerdings müssten die genauen Umstände zunächst aufgeklärt werden. Ähnlich äußerte sich Indien. Man verurteile die Tötungen unmissverständlich und unterstütze die Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung, sagte Botschafter Tirumurti. Der russische Vertreter Nebensia wies alle Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen wegen der Gräueltaten seien unbegründet. Viele Vorwürfe gegen russische Soldaten werden jedoch durch Recherchen von Journalisten und Augenzeugen belegt.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.