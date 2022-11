Raketeneinschlag am 15.11.2022 in der westukrainischen Stadt Lwiw. (AFP / YURIY DYACHYSHYN)

Das habe vor allem die Regionen Charkiw, Schytomyr, Kiew und Lwiw betroffen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew. Infolge der Angriffe auf das Stromnetz seien an zwei ukrainischen Kernkraftwerken Reaktorblöcke automatisch abgeschaltet worden. Zugleich verwies Selenskyj darauf, dass es Probleme mit der Kommunikation und dem Internet in seinem Land gebe.

