Vereinigte Arabische Emirate

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (hier Anfang Februar in Kiew) (dpa / Zuma)

Er schrieb im Onlinedienst Telegram, neben wirtschaftlicher Zusammenarbeit und Investitionen gehe es auch darum, weitere ukrainische Soldaten aus russischer Gefangenschaft frei zu bekommen. Die Regierung in Abu Dhabi ist seit Kriegsbeginn als Vermittler zwischen Kiew und Moskau aktiv. Selenskyj will in den kommenden Tagen auch die Türkei und Saudi-Arabien besuchen. In Riad sollen bald Gespräche zwischen den USA und Russland zum Ukraine-Krieg stattfinden - Selenskyj betonte aber, dass dort während seines Aufenthalts keine Treffen mit Vertretern der beiden Länder geplant seien.

Derweil meldet die russische Zeitung "Kommersant", die Delegationen der Vereinigten Staaten und Russlands würden sich bereits am Dienstag erstmals treffen. Eine offizielle Bestätigung aus Washington oder Moskau lag zunächst nicht vor.

