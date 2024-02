Vor Wetbalkan-Gipfel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / Presidential Office of Ukraine)

Es ist Selenskyjs erster Besuch in dem Land seit Beginn der russischen Invasion vor zwei Jahren. Er nimmt heute am Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der westlichen Balkanländer teil. Dabei soll es auch um Unterstützung für die Ukraine gehen. Der ukrainische Präsident hat in den vergangenen Wochen in zahlreichen Ländern um weitere Unterstützung und Waffenlieferungen für sein Land geworben.

Das NATO-Mitglied Albanien hat die Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs nachdrücklich unterstützt, sich aber hinsichtlich Waffenlieferungen für Kiew bislang weitgehend bedeckt gehalten.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.