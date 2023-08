Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in den Niederlanden von Ministerpräsident Rutte empfangen worden. (IMAGO / ANP / IMAGO / ROB ENGELAAR)

Angesetzt war ein Treffen mit Ministerpräsident Rutte, das auf einem Militärstützpunkt in der Nähe von Eindhoven stattfindet. Selenskyj will nach eigener Aussage für eine Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine werben. Zuvor war Selenskyj zu Gesprächen in Schweden. Auch dort ging es um Fragen der militärischen Zusammenarbeit.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.