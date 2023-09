Kanadas Premierminister Trudeau empfängt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und seine Ehefrau am Flughafen in Ottawa. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Justin Tang)

Anschließend werden die beiden Regierungschefs gemeinsam nach Toronto reisen. Dort wollen sie mit der örtlichen ukrainischen Gemeinde zusammentreffen. Es ist der erste Besuch des ukrainischen Präsidenten in Kanada seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022.

Weitere Waffenlieferungen aus den USA

In den USA hatte Selenskyj zuvor erneut um Waffenlieferungen gebeten. Die Regierung in Washington sagte ihm militärische Unterstützung in Höhe von 325 Millionen Dollar zu. In dem Rüstungspaket enthalten sind unter anderem Luftabwehrraketen und Streumunition, aber nicht die von Kiew geforderten Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS. US-Präsident Biden teilte zudem mit, dass erste Abrams-Panzer aus den USA in der kommenden Woche in der Ukraine eintreffen sollen. Seit Kriegsbeginn beläuft sich die US-Militärhilfe für die Ukraine nach Regierungsangaben auf 43,9 Milliarden Dollar.

Selenskyj hatte vor seinem Austausch mit Biden den Kongress besucht. Außerdem war er im Pentagon mit Verteidigungsminister Austin zusammengetroffen. Er dankte den USA für ihre anhaltende Unterstützung.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.