Der ukrainische Präsident Selenskyj war per Video zum Weltwirtschaftsforum in Davos zugeschaltet (dpa/Markus Schreiber)

In einer Videoschalte zum Weltwirtschaftsforum in Davos sagte er, ein solcher Schritt werde in Russland allein vom Präsidenten persönlich entschieden. Ein Treffen mit anderen Vertretern des Kreml komme für ihn nicht in Frage. Selenskyj betonte, auch könne es im Falle eines Treffens mit Putin einzig und allein nur um ein Thema gehen: ein Ende des Krieges. Etwas anderes zu besprechen gebe es nicht.

Derweil kündigte der russische Außenminister Lawrow eine beschleunigte Hinwendung seines Landes in Wirtschaftsfragen zu China an. Er begründete dies den Staatsagenturen Ria und Tass zufolge auch mit den westlichen Sanktionen. Moskau werde sich künftig nur noch auf sich selbst und diejenigen Staaten verlassen, die ihre Zuverlässigkeit bewiesen hätten. Als weitere wichtige Partner nannte Lawrow Indien und den Iran.

