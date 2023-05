Besuche in Europa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte gestern Deutschland und Frankreich besucht. (Thomas Samson / AFP POOL / AP / dpa / Thomas Samson)

Er werde in London mit dem britischen Premierminister Sunak zusammenkommen, teilte Selenskyj per Twitter mit. Inzwischen ist er in London eingetroffen. Von britischer Seite hieß es heute früh, man werde der Ukraine Raketen und Drohnen liefern. Zuvor hatte Selenskyj Paris besucht. Dabei sicherte Frankreichs Präsident Macron seinem ukrainischen Amtskollegen ebenfalls weitere Waffenlieferungen im Kampf gegen die russischen Besatzungstruppen zu. In einer gemeinsamen Erklärung von Macron und Selenskyj heißt es, Paris werde die Unterstützung im Bereich der Luftabwehr fortführen und neuere Systeme bereitsstellen. Außerdem werde man mehrere ukrainische Bataillone mit leichten Panzern sowie gepanzerten Fahrzeugen ausstatten und sie daran ausbilden.

Selenskyj war gestern Abend in Frankreich eingetroffen. Zuvor hatte er erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges auch Deutschland besucht und Bundespräsident Steinmeier ebenso wie Bundeskanzler Scholz getroffen. In Aachen wurde Selenskyj zudem der Karlspreis verliehen.

