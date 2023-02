Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Rede im Dezember 2022. (dpa / Ukraine Presidency)

Das melden britische Medien. Das Büro von Premierminister Sunak hatte zuvor mitgeteilt, bei dem Treffen werde es um die weitere britische Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gehen. Geplant sei die Lieferung von Waffen mit größerer Reichweite sowie eine Ausweitung des Ausbildungsprogramms für ukrainische Soldaten. In den vergangenen sechs Monaten haben rund 10.000 Ukrainer militärische Trainings in Großbritannien durchlaufen, im laufenden Jahr sollen weitere 20.000 hinzukommen. Premier Sunak zufolge sollen künftig auch Kampfpiloten und Marinesoldaten ausgebildet werden.

Selenskyj will vor dem britischen Unterhaus eine Rede halten und ukrainische Soldaten besuchen, die von der britischen Armee ausgebildet werden. Außerdem wird er von König Charles III empfangen. Der ukrainische Präsident ist morgen zum EU-Gipfel in Brüssel eingeladen. Bundeskanzler Scholz hält am Mittag eine Regierungserklärung im Bundestag, die sich mit dem Gipfel befasst.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.