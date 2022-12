USA-Besuch

Das Weiße Haus in Washington (picture-alliance/Fotostand)

Bei dem Treffen im Weißen Haus soll es unter anderem um Waffenlieferungen an die Ukraine gehen. Zudem ist ein Auftritt Selenskyjs vor dem Kongress geplant. Für den ukrainischen Präsidenten ist es die erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffkriegs im Februar. Nach US-Angaben will Biden bei der Zusammenkunft die Lieferung des Luftabwehrsystems Patriot zusagen. Aus dem Kreml in Moskau hieß es, weitere Waffen für die Ukraine würden den Konflikt weiter verschärfen. Für Kiew würde dies nichts Gutes verheißen. Russlands Präsident Putin rief die Militärführung dazu auf, die Schlagfertigkeit der Streitkräfte in der Ukraine zu verbessern. Die Armee müsse aus den Problemen lernen und diese beseitigen, sagte Putin in einer Rede vor Vertretern des Verteidigungsministeriums. Bei der finanziellen Unterstützung für das Militär gebe es keine Einschränkungen. Putin betonte, Russland werde alle seiner Ziele in der Ukraine erfüllen. Er sprach von weiteren geplanten Aufrüstungen, zum bei den Atomstreitkräften, aber auch bei Drohnen. Verteidigungsminister Schoigu kündigte an, die Armee um mehrere Hunderttausend Soldaten auf 1,5 Millionen aufzustocken.

