Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird an den Beratungen in Granada teilnehmen. (Archivbild) (picture alliance / Consolidated News Photos / Annabelle Gordon - CNP)

Dort findet heute der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft statt. Selenskyj erklärte, die Ukraine wolle substanzielle Vorschläge für die neue Sicherheitsarchitektur in Europa machen. Er werde sich bei den Gesprächen vor allem auf den Schwarzmeerraum sowie die Sicherheit bei der Lebensmittelversorgung und der Schifffahrt fokussieren.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine steht im Mittelpunkt des Treffens. Es ist die dritte Zusammenkunft des vor einem Jahr gegründeten Formats, dem fast alle in Europa liegenden Staaten angehören. Russland und Belarus nehmen nicht teil. Beim anschließenden EU-Gipfel in Granada geht es morgen um den Beitrittswunsch der Ukraine. Beschlüsse werden aber nicht erwartet.

