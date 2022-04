Erwin Sellering (SPD), der frühere Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Büttner)

Sellering sagte in Schwerin, die geforderte Auflösung sei stiftungsrechtlich und aus Haftungsgründen nicht möglich. Er verwies auf ein von dem Stiftungsvorstand in Auftrag gegebenes Gutachten. Die Anfang 2021 gegründete Landes-Stiftung steht massiv in der Kritik, weil sie dem russischen Staatskonzern Gazprom half, den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee zu vollenden.

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte die Bundesregierung die Inbetriebnahme der inzwischen fertiggestellten Leitung gestoppt. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, distanzierte sich ebenfalls von dem Projekt und auch der Klimastiftung MV. Sie bezeichnete beides als Fehler. Nach einem Beschluss des Landtages soll die Stiftung aufgelöst werden.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.