US-Präsident Joe Biden hat eine Anordnung unterzeichnet, die es Bürgern erleichtern soll, ihre Stimme bei Wahlen abzugeben.

Als symbolisches Datum für seine Unterschrift wählte er den 56. Jahrestag der Niederschlagung des Bürgerrechtsmarschs an der Brücke in Selma im Bundesstaat Alabama. Biden sagte, er wolle es für die Wahlberechtigten einfacher machen, sich registrieren zu lassen, und den Zugang zu Wahlen verbessern.



Mit seiner Unterschrift will Biden eine entsprechende Gesetzgebung forcieren. Das parlamentarische Verfahren steht auf der Kippe. Das Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten eine deutlichere Mehrheit haben, hat der sogenannte Gesetzentwurf "Für das Volk" zwar Mitte der Woche passiert. Im Senat, der ebenfalls zustimmen muss, gibt es ein Patt zwischen Demokraten und Republikanern. Mit millionenschweren Kampagnen wird versucht, konservative Senatorinnen und Senatoren der Demokraten zu einem Nein zu bewegen. Die Republikaner lehnen den Vorstoß vehement ab.

Republikaner haben Wahlkreise auf ihre Wählerklientel zugeschnitten

Viele republikanisch geführte Bundesstaaten müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie unter anderem Wahlkreise so zugeschnitten haben, dass die Demokraten dadurch benachteiligt werden. Auch gibt es dort oft auch nicht genügend Wahllokale, so dass viele Bürger von langen Wegen und Wartezeiten abgeschreckt werden.



Das Gesetz würde die Möglichkeiten zur Stimmabgabe per Post erweitern, die Wählerregistrierung automatisieren, parteiische Neueinteilungen der Wahlbezirke verbieten und neue Vorgaben zu sogenannten Schwarzgeldspenden an politische Gruppen machen.



Mit der jetzt von Biden unterzeichneten Anordnung müssen alle Bundesbehörden Möglichkeiten zur Verbesserung der Wahlpraxis prüfen - mit besonderem Augenmerk unter anderem auf Wähler mit Behinderungen oder Inhaftierte Binnen 200 Tagen sollen sie einen Plan vorlegen, wie sie dies umsetzen wollen. Dagegen gibt es aber starken Widerstand - zumal der Präsident nur geringen Einfluss auf die Umsetzung in den Bundesstaaten hat.

