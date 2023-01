Ein Stück des Metalls Cer. Cer gehört zu den Seltenen Erden. (picture alliance / Frank Rumpenhorst / Frank Rumpenhorst)

Die Behörde schätzt allein die Menge an Kupfer auf 38 Millionen Tonnen, fast doppelt so viel, wie derzeit jährlich weltweit abgebaut wird. Zudem werden 45 Millionen Tonnen Zink und 1,7 Millionen Tonnen Cer vermutet, das zu den Seltenen Erden gehört und unter anderem in der Aluminium-Verarbeitung eingesetzt wird.

Noch können die Metalle aber nicht abgebaut werden. Norwegische Umweltgruppen haben weitere Studien zu den Auswirkungen des Unterwasser-Bergbaus angemahnt. Auch die Erdöl-Direktion räumte ein, es brauche weitere Untersuchungen, um abzuschätzen wieviel der Materialien mit akzeptablen Umweltauswirkungen gefördert werden können.

Vor wenigen Tagen hatte Schweden von großen Funden Seltener Erden berichtet. Seltene Erden und andere Rohstoffe in Europa rücken stärker in den Blickpunkt, da die EU sich unabhängiger von Förderländern wie China machen will.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.