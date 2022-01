Die Gesundheitsbehörde UKHSA teilte mit, dass die Person sich durch engen und regelmäßigen Kontakt mit einer großen Anzahl infizierter Vögel angesteckt habe. Dem Erkrankten gehe es derzeit gut. Er bleibe auf der Isolierstation.

Großbritannien verzeichnet aktuell den bislang schwersten Vogelgrippe-Ausbruch. Rund 500.000 Vögel mussten gekeult werden. Die Vogelgrippe wird von Zugvögeln übertragen, die meist aus Russland oder Osteuropa kommen. Laut UKHSA ist das Risiko für die Öffentlichkeit "sehr gering". Die Übertragung der Vogelgrippe auf den Menschen sei sehr selten und in Großbritannien erst einige Male vorgekommen. Menschen sollten dennoch keine kranken oder toten Vögel anfassen.

Auch in anderen europäischen Ländern breitet sich die Geflügelpest aus. Expertinnen des Friedrich-Loeffler-Instituts sehen das mit Sorge. Zwischen den großen Ausbruchswellen im Winter 2020/2021 und der neuerlichen Welle seit dem Herbst habe es durchgängig Meldungen von betroffenen Vögeln aus Nordeuropa gegeben, sagte die Viren-Expertin Anja Globig dem Portal Riffreporter . Man gehe deshalb davon aus, dass das Virus im vergangenen Jahr erstmals in Nordeuropa "übersommert" habe. Eine Institutssprecherin sagte: "Es zeichnet sich ab, dass wir den größten jemals beobachteten Ausbruch in Europa erleben."