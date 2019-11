Es kommt nur rund 14 Mal in einem Jahrhundert vor: Der Planet Merkur besucht am Montag die Sonne.

Merkur verursacht am 11.11. eine Mini-Sonnenfinsternis. Je nach Beobachtungsstandort kann man zwischen 13.35 und 16.20 Uhr sehen, wie der sonnennächste Planet als winziger schwarzer Punkt über die Sonnenscheibe wandert. Dieses Himmelsphänomen bezeichnen AstronomInnen als Merkurdurchgang oder Merkurtransit.



Beobachten kann man das am besten durch ein Teleskop mit Spezialausrüstung. ExpertInnen warnen ausdrücklich davor, durch ein Fernglas ohne Spezialfilter auf die Sonne zu blicken - dies kann zu Erblindung führen. Man kann sich das Ereignis unter Anleitung anzuschauen: In vielen Planetarien wird das angeboten.



Im Jahr 2032 steht der nächste Merkurtransit bevor.