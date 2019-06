Der letzte bekannte Überlebende des NS-Vernichtungslagers Sobibor in Polen ist tot.

Wie die Jewish Agency in Jerusalem mitteilte, starb der gebürtige Ukrainer Semion Rosenfeld im Alter von 96 Jahren in Israel. Dort hatte er mit Unterstützung der Organisation in einem Seniorenheim gelebt.



Rosenfeld war während des Zweiten Weltkriegs als Soldat der Roten Armee in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten und in das Vernichtungslager gebracht worden. Dort gelang ihm nach einem Gefangenenaufstand 1943 die Flucht. In Sobibor wurden von den Nazis in den Jahren 1942 und 43 etwa 250.000 Juden ermordet.