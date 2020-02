Nach Judith Rakers hat auch Mareile Höppner die Moderation des Semperopernballs in Dresden abgesagt.

Der MDR erklärte, es habe einen unerträglichen Grad an Hass gegen Höppner gegeben. Die 42-Jährige selbst teilte mit, sie und ihr Kind seien zur Zielscheibe von schlimmsten Anfeindungen geworden.



Höppner sollte eigentlich die Tagesschau-Sprecherin Rakers ersetzen, die ihre Zusage für die Moderation zurückgezogen hatte. Grund dafür war, dass der Opernball-Verein dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi einen Orden verliehen hat. Al-Sisi wird kritisiert, weil er in Ägypten die Opposition unterdrückt.



Der MDR betonte, er halte trotz der Kritik an der Übertragung des Balls am 7. Februar fest. Eine künftige Fernsehübertragung solle anschließend jedoch intern überprüft werden.