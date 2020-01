Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Gehring hat scharfe Kritik an der Auszeichnung des ägyptischen Staatschefs al-Sisi durch den Semperopernball geübt.

Dass der Dresdener Verein einem - Zitat - brutalem Diktator einen Orden verleihe, sei außen- und menschenrechtspolitisch jenseits von Gut und Böse, teilte der Sprecher der Bundestagsfraktion für Forschung, Wissenschaft und Hochschule mit. Die Jury und die Verantwortlichen sollten sich für Auszeichung und Begründung in Grund und Boden schämen. Ähnlich hatte sich zuvor auch Sachsens Wirtschaftsminister Dulig geäußert. Wer aus PR-Gründen einen Autokraten und Unterdrücker wie al-Sisi auszeichnen wolle, handele unverantwortlich, erklärte der SPD-Politiker.



Der Semperopernball hatte Ägyptens Staatschef einen St.-Georgs-Orden überreicht. Damit werde ein Staatsmann geehrt, der Hoffnungsträger und Mutmacher eines ganzen Kontinents sei, hieß es zur Begründung. Sisi war 2013 nach einem Militärputsch gegen den in der Folge des Arabischen Fühlings gewählten Islamisten Mursi an die Macht gekommen und 2014 als Präsident vereidigt worden. Seitdem geht er mit harter Hand gegen Oppositionelle, Kritiker und Journalisten vor.