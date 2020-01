Nach massiver Kritik hat der Leiter des Dresdner Semperopernballs, Frey, die Verleihung eines Ordens an den ägyptischen Präsidenten al-Sisi als Fehler bezeichnet.

Man wolle sich für die Preisverleihung entschuldigen und sich davon distanzieren, teilte Frey mit. "Uns sind die entstandenen Irritationen bewusst und wir bedauern sie von Herzen." Der Opernballverein hatte al-Sisi am Sonntag trotz öffentlicher Kritik einem seiner St.-Georgs-Orden überreicht - in der Kategorie Politik und Kultur. Der frühere General und Armeechef war 2013 nach einem Militärputsch an die Macht gekommen und 2014 als Präsident vereidigt worden. Seitdem geht er mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vor; Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt.



Der Semperopernball soll am 7. Februar stattfinden. Die Moderatoren denken bereits über Konsequenzen nach. Auch der Oberbürgermeister der sächsischen Landeshauptstadt, Hilbert (FDP), will seine Teilnahme prüfen. Frey hatte die Auswahl zunächst damit gerechtfertigt, dass der Ball eine Kultur- und keine politische Veranstaltung sei. Al-Sisi sorge in Ägypten für Stabilität, den Aufbau der Gesellschaft, für Kultur und Bildung.