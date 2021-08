In Berlin wird es schwerer, Miet- in Eigentumswohnungen umzuwandeln.

Der Senat hat dazu eine Rechtsverordnung beschlossen. Darin wird die ganze Stadt als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen. Wer eine Wohnung umwandeln will, braucht deshalb von der zuständigen Behörde eine Genehmigung - allerdings nur bei Gebäuden ab fünf Wohnungen. Es gibt noch andere Ausnahmen, beispielsweise wenn die Wohnung an die Mietpartei verkauft wird. In Berlin wird in letzter Zeit viel Wohnraum in Eigentum umgewandelt. Den Trend will die Stadtverwaltung bremsen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.