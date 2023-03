Die Debatte über die gesamte Rentenreform soll im Laufe des Tages fortgesetzt werden. In der kommenden Woche geht der Gesetzentwurf an einen Vermittlungsausschuss von Senat und Nationalversammlung. In der Nationalversammlung hat das Regierungslager von Präsident Macron keine ausreichende Mehrheit und ist auf Stimmen etwa von den konservativen Republikanern angewiesen.

Gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters gibt es in ganz Frankreich breiten Widerstand. Bei Protesten gingen in den vergangenen Wochen wiederholt mehr als eine Million Menschen auf die Straße.

