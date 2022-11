Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr (Archivbild). (picture alliance / Andreas Gora)

In einigen Fällen sei es dabei um die Wiederbelebung von Patienten durch einen Notarzt gegangen, teilte der Senat auf eine Anfrage der Berliner FDP mit. Demnach gab es in 13 Fällen ein verspätetes Eintreffen am Einsatzort. In zwei weiteren Fällen mussten andere Rettungswagen alarmiert werden. Zwei Mal standen Krankenwagen mit Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus im Stau.

Die Gruppe "Letzte Generation" war zuletzt im Zusammenhang mit dem Unfalltod einer Radfahrerin in der Hauptstadt scharf kritisiert worden. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr steckte in einem Stau nach einem Klima-Protest fest. Ungeachtet dessen hatte es danach weitere Straßenblockaden der Gruppe gegeben.

