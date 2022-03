Kinder in einer Grundschule in Florida. Im Hintergrund die amerikanische Flagge. (ASSOCIATED PRESS | Lynne Sladky)

Das Gesetz wurde nach der Abstimmung in Tallahassee an den republikanischen Gouverneur Santis weitergeleitet. Vor dem Parlamentsgebäude hatten hunderte Schüler dagegen demonstriert. Auch die US-Regierung kritisierte das Gesetz. Es basiere auf Hass und Diskriminierung, erklärte Bildungsminister Cardona per Twitter. Die in Floridas Senat dominierenden Republikaner argumentieren, der Gesetzentwurf verbiete lediglich, Themen wie Homosexualität in den offiziellen Lehrplan aufzunehmen. Die Lehrer könnten aber weiterhin über das Thema sprechen, wenn Kinder sie fragten.

Im vergangenen Monat hatte der Senat Floridas bereits ein Gesetz verabschiedet, das den Unterricht über Rassismus-Themen als Teil der offiziellen Lehrpläne verbietet.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.