US-Politik

Blick auf das Kapitol, Sitz des US-Kongresses, in Washington D.C. (picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher)

Rund die Hälfte des Geldes war für die Unterstützung der Ukraine vorgesehen. Weitere 14 Milliarden sollten an Israel gehen. Darüber hinaus waren in dem Entwurf 20 Milliarden Dollar für die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko eingeplant. Die Ablehnung durch die republikanischen Abgeordneten hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet. So hatte sich der ehemalige US-Präsident Trump, der aller Voraussicht nach im November gegen Amtsinhaber Biden antreten wird, deutlich gegen das Gesetz ausgesprochen. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Schumer, kündigte eine schnelle zweite Abstimmung an, in der es nur um die Auslandshilfen gehen soll.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.